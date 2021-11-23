السعودية توافق على نموذج استرشادي لاتفاقية لتسليم المطلوبين مع دول أخرى

أعلنت السعودية، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، الموافقة على نموذج استرشادي لاتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة وحكومات الدول الأخرى.

وقال وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، لوكالة الأنباء السعودية (واس)، عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الثلاثاء إن المجلس وافق "على النموذج الاسترشادي لاتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى".

وأشار إلى أن السعودية فوضت وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع حكومات الدول الأخرى في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة وحكومات الدول الأخرى، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية" دون الكشف عن تفصيلات أخرى.