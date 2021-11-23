 ارتفاع معدل التضخم في سنغافورة خلال أكتوبر الماضي - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 11:27 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟

النتـائـج تصويت

ارتفاع معدل التضخم في سنغافورة خلال أكتوبر الماضي

سنغافورة - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 - 10:23 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 - 10:23 ص

أظهرت بيانات صادرة عن سلطة النقد السنغافورية (البنك المركزي) ووزارة التجارة والصناعة السنغافورية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أسعار المستهلك في سنغافورة خلال أكتوبر الماضي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي إلى 3.2% مقابل 2.5% خلال سبتمبر الماضي. كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الماضي إلى 2.8% فقط.

يأتي هذا الارتفاع الأخير في أسعار المستهلك نتيجة ارتفاع مؤشر التضخم الأساسي وتكاليف النقل والسلع الترفيهية.

بلغ معدل التضخم الأساسي الذي تعلنه مؤسسة النقد السنغافورية خلال الشهر الماضي 1.5% مقابل 1.2% خلال الشهر السابق.

كان ارتفاع أسعار الخدمات والغذاء السبب الرئيسي وراء ارتفاع معدل التضخم الأساسي.

وتتوقع سلطة النقد أن يتراوح معدل التضخم الأساسي للعام الحالي ككل بين صفر و1% في حين تتوقع ارتفاعه إلى ما بين 1 و2% خلال العام المقبل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك