ارتفاع معدل التضخم في سنغافورة خلال أكتوبر الماضي

أظهرت بيانات صادرة عن سلطة النقد السنغافورية (البنك المركزي) ووزارة التجارة والصناعة السنغافورية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أسعار المستهلك في سنغافورة خلال أكتوبر الماضي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي إلى 3.2% مقابل 2.5% خلال سبتمبر الماضي. كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الماضي إلى 2.8% فقط.

يأتي هذا الارتفاع الأخير في أسعار المستهلك نتيجة ارتفاع مؤشر التضخم الأساسي وتكاليف النقل والسلع الترفيهية.

بلغ معدل التضخم الأساسي الذي تعلنه مؤسسة النقد السنغافورية خلال الشهر الماضي 1.5% مقابل 1.2% خلال الشهر السابق.

كان ارتفاع أسعار الخدمات والغذاء السبب الرئيسي وراء ارتفاع معدل التضخم الأساسي.

وتتوقع سلطة النقد أن يتراوح معدل التضخم الأساسي للعام الحالي ككل بين صفر و1% في حين تتوقع ارتفاعه إلى ما بين 1 و2% خلال العام المقبل.