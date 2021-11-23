أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أهمية تبادل الآراء بشأن الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط ولا سيما في فلسطين.

وشدد بوتين -في محادثاته مع نظيره الفلسطيني محمود عباس بمنتجع سوتشي الروسي وفق ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الثلاثاء- على ضرورة الحفاظ على العلاقات الثنائية بين البلدين، موضحًا "يتعين علينا بلا شك أن نلتقِ بانتظام ونحافظ على علاقاتنا".

وأشار إلى أهمية تبادل الآراء بشأن القضايا الملحة والأساسية إلى جانب بحث التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في فلسطين، معربا عن شكره للرئيس محمود عباس على قبوله الدعوة لزيارة روسيا.

وقال "نتفهم الوضع الذي نعيشه جميعًا بما في ذلك الشعب الفلسطيني ،. فبعيدًا عن الضغط الخارجي والتوترات الراهنة في المنطقة مع الدول المجاورة، فإن عدوى فيروس كورونا تلعب أيضا دورها في هذا الوضع".