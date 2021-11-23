العراق يؤكد حرصه على تحسين العلاقات مع الكويت وإنهاء القضايا العالقة

أكدت وزارة الخارجية العراقية حرص الحكومة على تحسين العلاقات مع الكويت والوصول إلى إنهاء القضايا العالقة كافة بين البلدين.

وأوضحت الخارجية في بيان اليوم الثلاثاء، وفقا للوكالة الوطنية العراقية، أن وكيل الوزارة للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية قحطان طه خلف، التقى في مقر الوزارة السفير الكويتي سالم غصاب الزمانان، واستعرض خلال اللقاء آخر التطورات في ملف التعاون بين البلدين والسبل المثلى التي شهدها التعاون الثنائي على مر السنوات الأخيرة .

وأكد وكيل وزارة الخارجية حرص حكومة العراق لتحسين هذه العلاقات والوصول إلى إنهاء القضايا العالقة كافة بين البلدين ومد جسور التعاون بينهما على أساس العلاقات المتوازنة والمصالح المشتركة، مثمنا جهود دولة الكويت التي بذلتها في دعم العراق لاسيما في مجالات التعاون الثنائي والإقليمي والدولي واستمرار رغبتها المتبادلة في المحافظة على إدامة هذه العلاقات بين البلدين الشقيقين.