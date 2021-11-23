صارت الطبيبة مفو فالاتسي، أول امرأة تشغل منصب عمدة مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين.

وجاءت السياسية التي تنتمي لحزب "التحالف الديمقراطي"، لتحل محل العمدة السابق المنتمي لحزب "المؤتمر الوطني الأفريقي".

وكان "المؤتمر الوطني الأفريقي"، الذي يتولى السلطة في البلاد منذ نهاية الفصل العنصري، قد تكبد خسائر فادحة في الانتخابات المحلية التي جرت في مطلع الشهر.

وتعد جوهانسبرج، بوصفها مركزا صناعيا، مسؤولة عن 15% من إجمالي الناتج الصناعي في البلاد، ومع ذلك، يعاني سكانها من تدهور البنية التحتية وارتفاع معدلات الجريمة.