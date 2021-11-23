تركيا تدعو مواطنيها لمغادرة إثيوبيا بسبب الاشتباكات بين قوات الجيش ومتمردي تيجراي

دعت السفارة التركية لدى أديس أبابا مواطنيها الموجودين في إثيوبيا إلى مغادرتها على خلفية احتدام الاشتباكات بين قوات الجيش وعناصر الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي المتمردة، حسبما أفادت وكالة الأناضول للأنباء الرسمية.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، اليوم الإثنين، "بناء على التطورات المتسارعة في الوضع الأمني لإثيوبيا، ننصح مواطنينا الموجودين في البلاد بمغادرتها عبر الرحلات الجوية المجدولة".

وأمس الجمعة، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد علي، وزعيم الجبهة الشعبية لتحرير "تيجراي"، ديبريسيون جيبرميشيل، إنهاء القتال وبدء مفاوضات شاملة لحل الأزمة في البلاد.

وفي 4 تشرين ثان/نوفمبر 2020، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي"، بعدما دخلت القوات الحكومية الإقليم، ردا على هجوم استهدف قاعدة للجيش، ومؤخرًا اشتدت ضراوة القتال بين الجانبين.

وسيطرت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي على إثيوبيا لمدة 25 عاما قبل أن تتحول إلى المعارضة عند انتخاب أبي أحمد رئيسا للوزراء في عام 2018، وبعد ذلك عززت الجبهة قاعدة سلطتها في تيجراي.