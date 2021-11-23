إيون الألمانية للطاقة تعتزم استثمار 22 مليار يورو في توسيع نطاق شبكة الطاقة

تعتزم شركة إيون الألمانية للطاقة تخصيص الجزء الأكبر من مخصصات استثماراتها حتى 2026 لتوسيع نطاق شبكة الطاقة.

وقبل بدء "يوم سوق رأس المال" للمستثمرين، أعلنت أكبر شركة طاقة في ألمانيا اليوم الثلاثاء أنها ستخصص 22 مليار يورو من مخصصات الاستثمار، التي تبلغ قيمتها 27 مليار يورو، في مجال توسيع نطاق شبكات الطاقة.

يذكر أن شبكات الكهرباء والغاز تخضع للوائح تنظيمية، أي أن السلطات تحدد في ظل أي شروط وبأي سعر يمكن لشركات الكهرباء والغاز استخدام هذه الشبكات.

وتتوقع إيون، خلال السنوات الخمس المقبلة الاستعانة بمزيد من مصادر الطاقة المتجددة في شبكتها بحجم إنتاج يتراوح بين 35 و40 جيجاوات.