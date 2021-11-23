الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لرصد الأرض

أطلقت الصين اليوم الثلاثاء، قمرا صناعيا جديدا لرصد الأرض، من مركز "جيوتشيوان" لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن القمر الصناعي "قاوفن -3 02" أطلق على متن الصاروخ الحامل "لونغ مارتش-4 سي"، ودخل المدار المخطط له بنجاح.

وسيعمل القمر الصناعي في مدار متزامن مع الشمس على ارتفاع 755 كيلومترا، وسيرتبط شبكيا مع القمر الصناعي "قاوفن-3" في المدار لتشكيل مجموعة من الأقمار الصناعية الرادارية البرية - البحرية، وسيعمل على تحسين قدرات السفن البحرية على الرصد، فضلا عن رصد حالات الطوارئ في البحر والبيئة الطبيعية البرية - البحرية.

وسيخدم القمر مجالات الوقاية من الكوارث البحرية والتخفيف من حدتها، والرصد الدينامي للبيئة البحرية، وحماية البيئة، وحفظ المياه، والزراعة والأرصاد الجوية.