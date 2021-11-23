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الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لرصد الأرض

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 - 12:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 - 12:20 م

أطلقت الصين اليوم الثلاثاء، قمرا صناعيا جديدا لرصد الأرض، من مركز "جيوتشيوان" لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن القمر الصناعي "قاوفن -3 02" أطلق على متن الصاروخ الحامل "لونغ مارتش-4 سي"، ودخل المدار المخطط له بنجاح.

وسيعمل القمر الصناعي في مدار متزامن مع الشمس على ارتفاع 755 كيلومترا، وسيرتبط شبكيا مع القمر الصناعي "قاوفن-3" في المدار لتشكيل مجموعة من الأقمار الصناعية الرادارية البرية - البحرية، وسيعمل على تحسين قدرات السفن البحرية على الرصد، فضلا عن رصد حالات الطوارئ في البحر والبيئة الطبيعية البرية - البحرية.

وسيخدم القمر مجالات الوقاية من الكوارث البحرية والتخفيف من حدتها، والرصد الدينامي للبيئة البحرية، وحماية البيئة، وحفظ المياه، والزراعة والأرصاد الجوية.


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