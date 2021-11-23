خبير آثار يطالب بتعظيم الاستفادة من طب الأعشاب بمشروع التجلي الأعظم

قال خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بمناطق آثار جنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار، إن مشروع التجلى الأعظم وضع عدة أهداف رئيسية تشمل تسويق سانت كاترين عالميًا كوجهة للسياحة الروحانية باعتبارها قيمة مضافة روحانية للإنسانية بأسرها وتحسين البيئة العمرانية للمنطقة وتطوير النزل البيئي القائم وتطوير مطار سانت كاترين وتوجيه رحلات طيران إليه لتسويق المشروع وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية بمدينة سانت كاترين.



وأضاف ريحان فى تصريحات صحفية، أن أهمية السياحة العلاجية بسانت كاترين المتمثلة فى طب الأعشاب لها شهرة عالمية بمنطقة سانت كاترين التى تشمل 472 نوع من الأعشاب الطبية منهم 42 نوع من النباتات النادرة وهذه الأعشاب تحتاج إلى دراسة وافية من الكليات المتخصصة وإنشاء معهدًا لبحوث النباتات الطبية بسانت كاترين يستوعب الباحثين من كليات الصيدلة والعلوم والزراعة ويخلق منظومة علمية متكاملة لدراسة البيئات الطبيعية لهذه النباتات والمواد الفعّالة المستخلصة منها.



وأوضح أن أهم الأعشاب الطبية بسانت كاترين هي «الهنيدة» للقضاء على الحصوة والأملاح و«النقرس والساموا» لعلاج السكر وطرد السموم والجعدة للمسالك البولية والبكتيريا والوزن الزائد والقيصوم لعلاج الصداع والرمد ومهدئ وزيت الأعشاب المكون من 40 نوعا من العشب ويستخدم مساج للفقرات والمفاصل والخشونة وحساسية الجلد وشاى الروزمارى لالتهاب اللوز والمفاصل ومهدئ للعضلات واللصف الذي ينبت في شقوق الصخور لعلاج الروماتيزم بغلى أوراقه وتبخير المصاب بها والقيصوم وتغسل بمائه العين الرمداء والعاذر يشبه الزعتر لعلاج المغص.



وأشار ريحان إلى شخصية شهيرة بسانت كاترين وهو الشيخ أحمد منصور الذين يطلقون عليه الدكتور أحمد منصور وأطلق عليه على الغزول "حكيم سيناء" في فيلم تسجيلي شهير بهذا الاسم ويعالج الدكتور أحمد منصور أهل سيناء بمستخلصات من أعشاب سيناء يجمعها من الجبال بنفسه وتشتهر سيناء بشجر الطرفاء والتي تعرف بشجرة المن وتخرج من ثقوبها مادة يطلق عليها المن حلوة المذاق يبيعونها أهل سيناء للسياح والشيح يبخرون به منازلهم لطرد الثعابين وتستحممن به النفاس ويدخل كبهارات في الطعام.



وتابع أنه رغم هذا الثراء للنباتات الطبية بسيناء فإن حجم الدراسات العلمية الحديثة للأعشاب الطبية بسانت كاترين قليلة منها دراسات عن الطب الشعبي في سيناء ودراسات لأساتذة بكليات العلوم ولكن بشكل فردى غير مرتبطة بمنظومة بحث عامة تتبناها الجامعات ومراكز البحوث المصرية.



وقد درس مجموعة من العلماء الأوربيون فى القرن 19 نباتات سيناء منهم الدكتور روبل الألماني والمسيو بواسيه والبعثة العلمية التى أرسلتها الجمعية الجغرافية البريطانية لمسح أراضى سيناء عام 1869 وبعثة قلم المساحة المصرية برئاسة الأستاذ هيوم عام 1906 علاوة على دراسات علماء الحملة الفرنسية والمطلوب تجميع كل هذه الدراسات والبدء من حيث انتهت والاستفادة منها.



وطالب ريحان بإنشاء مركزًا لبحوث النباتات بسانت كاترين ضمن مشروع التجلى الأعظم ليقدم دفعة قوية للحفاظ على هذه النباتات أولًا وحسن استغلالها فى العديد من الصناعات الدوائية يكون حق ملكيتها الفكرية لمصر وتوثيق هذه النباتات علميًا ويكون هذا المركز نقطة انطلاق لتعظيم الاستفادة من مقومات السياحة العلاجية بكل مدن سيناء لتصبح مراكز دولية للسياحة العلاجية بالأعشاب ومراكز صحية للعلاج بالرمال بشمال سيناء ورأس سدر والمياه الكبريتية بحمام فرعون وحمام موسى علاوة على جو سيناء الصحى المناسب للنقاهة من كل الأمراض هذا بالإضافة إلى القيمة الروحية للمنطقة التى تمثل علاجًا غير مباشر للأمراض النفسية والصحة النفسية.