قال محمود شعبان مدير الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي، إنّ مشروع قانون حماية المسنين الذي وافق عليه مجلس الشيوخ من حيث المبدأ يهدف إلى ضمان حقوق المسنين الواردة للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السلطة التشريعية" على شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، أنّ القانون يتضمن العمل على توفير حياة كريمة لهذه الفئة وإتاحة بيئة آمنة وحمايتهم بشكل كامل.

وأشار إلى أن عدد دور المسنين في مصر يصل إلى 163 دار تحتضن نحو ثلاثة آلاف مسن، مؤكّدًا أنّ الإقامة بها تتنوع بين مجانية أو نظير أجر.

ولفت إلى أنّ الوزيرة الدكتورة نيفين القباج أصدرت اللائحة التنفيذية لقرار رفيق المسن، وهي خدمة وصفها بالمتميزة، حيث تهدف إلى رعاية المسن في بيئته الطبيعية.

وكان مجلس الشيوخ، قد وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار حقوق المسنين المقدم من الحكومة ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى و60 من أعضاء مجلس النواب.

ويهدف مشروع القانون إلى حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم.