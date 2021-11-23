وجّه المغني عمر كمال، رسالة أسف لهاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، في أعقاب الجدل المثار حاليًّا بعد إصدار قرار وقف 19 من مؤدي المهرجانات.

وقال كمال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الاثنين، مخاطبًا شاكر: "أسفنا كلنا لو سمعت أي كلمة ضايقت حضرتك كقيمة وقامة.. نعتز بيك جدًا وحضرتك متستاهلش كده.. كل مصر بتتأسف لحضرتك لو سمعت أي كلمة ضايقتك".

وأضاف: "أنا هابقى عند حسن ظنك.. إحنا شغالين بالتعليمات.. أنا من بعد فترة الوقف بتاعتي مبقاش فيه أي ألفاظ تضايق الشعب المصري والعربي ولا حضرتك بشكل شخصي".

ودعا كمال إلى إيجاد آلية لتنظيم عمل المهرجانات، قائلًا: "أي مطرب مهرجانات بيقول اللي هو عاوزه وبيسجل في اليوم 10 مهرجانات والنقابة مش شايفاه لإنها مش رقيب عليه ولا معترفة به".

وطالب بأن يعمل هؤلاء المغنون تحت مظلة النقابة بشكل رسمي وهو ما سيجبرهم على انتقاء ألفاظهم بشكل كامل في أعمالهم الغنائية.

وكانت نقابة المهن الموسيقية، قد أصدرت قرارًا بمنع التعامل مع 19 من مؤدي المهرجانات، في قرار أثار حالة من الجدل.

وتضمنت القائمة حمو بيكا، وحسن شاكوش، وكزبرة، وحنجرة، ومسلم، وأبو ليلة، وأحمد قاسم فيلو، وأحمد موزة، وحمو طيخة، وريشا كوستا، وسمارة، وشواحة، وولاد سليم، والعصابة، والزعيم، وعلاء فيفتي، وفرقة الكعب العالي، ومجدي شطة، ووزة، وشكل، وعمرو حاحا، وعنبة.