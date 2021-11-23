الخطيب: اعضاء الأهلي وجماهيره شركاء فى جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي

عبر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمرشح على ذات المنصب في الانتخابات المقرر ‏لها يوم الجمعة 26 نوفمبر الجاري، عن سعادته بتتويج النادي بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي عن العام الحالي 2021 كأفضل مؤسسة رياضية عربية والتي ‏حصل عليها الأهلي صباح الثلاثاء ، وقال أن الجائزة يستحقها جماهير وأعضاء النادي الأهلي الداعمين ‏لاستقرار النادي، والشركاء الأساسيين في هذه النجاحات.

واضاف الخطيب خلال لقائه اليوم مع شوبير على فضائية أون تايم سبورتس:«الأربع سنوات الماضية في مجلس إدارة الاهلى كانت ‏صعبة ورغم ذلك حقق النادي نجاحات كبيرة سواء في الانشاءات أو الخدمات أو في الألعاب ‏الرياضية المختلفة وكرة القدم».‏

وتطرق الخطيب للحديث عن الاجيال المختلفة في مسيرته مع الأهلي مشيرا إلى أن جماهير الاهلي الداعمة ‏له باستمرار هي كلمة السر فيما وصل اليه سواء لاعبا او اداريا مؤكدا أن الأهلي اجيال تسلم بعضها البعض ‏وأنه تعلم من الراحل صالح سليم، وقال :« الأهلي مسيرة حب وعمل وطموح دائم للوصول إلى ‏الأفضل».‏

واسترجع الخطيب ذكرياته مع الجيل الذي زامله في الملاعب مؤكدا أن نجاجه فى تسجيل الاهداف هو نتاج مجهود فريق ‏كامل وسر نجاح الاهلى هو الحب بين جميع اللاعبين.

ووجه الشكر لزملائه من اللاعبين مؤكدا ‏أنه تشرف بمزاملتهم في الملاعب وتحدث عن صفوت عبدالحليم مشيرا إلى أنه من أفضل ‏اللاعبين مهاريا، كما تطرق للحديث عن علاقته وذكرياته مع اكرامي الشحات خلال السفر ‏خارج مصر مع الاهلي.‏

وواصل حديثه عن اللاعبين الذين عاصروه مؤكدا أن افضل لاعبين كان يطمئن الى المشاركة بعد اعتزال معظم زملائه ‏هما علاء ميهوب ومحمد عباس.‏

وأكد الخطيب، أن اللاعب الذي أثر فيه هو الاسطورة البرازيلية بيليه، وأنه كان يدخر مصروفه حتى يجمع ثمن التذكرة التى يذهب بها الى السينما لمشاهدة الربع ساعة التي تعرض فيها مشاهد واهداف للاسطورة بيلية ثم يخرج ولا يهتم بالفيم المعروض مؤكدا اعجابة بجميع اللاعبين اصحاب المواهب الذين أمتعوا ‏الجماهير بموهبتهم .‏

وواصل حديثه قائلا :« عمرى ما تخيلت ما وصلت اليه اليوم فما اراه من مشاعر طيبة يجعلني اندم على انني لم اقدم اضعاف ما قدمته وكان ‏يجب أن أكون أفضل من ذلك 100 مرة في الملعب وخارجه»

ثم تحدث رئيس الاهلى عن دور الاسرة في حياته وقال ان الأسرة الأساس في تعلم القيم، وقال انه نشا في اسرة كبيرة مكونة من ‏‏11 أخ واخت وان الوالد رجل بسيط ورآه مع والدته يضحي من أجل الاسرة .. هذا الأمر أفاده كثيرا في مسيرة حياته.‏

وأشار إلى أن شقيقه الأكبر صحب موهبة في كرة القدم وكذلك شقيقه الاصغر والذي تخرج طيار من الكلية ، حتي أن الراحل المشير عبد الحليم ابو غزالة وزيرالدفاع الاسبق تحدث معه عن أخيه ‏الأصغر عندما شاهده في احدي مباريات الخماسي في القوات المسلحة وأكد أنه لاعب مهاري وربما يفوق مهاراة الخطيب .‏

وشدد الخطيب على أن أسرته لا تسحق ما طالها من اساءات وأن الشخصيات أصحاب ‏هذه السلوكيات لا يمكن ان تواجههم بأخلاقهم ولكن بأخلاقك أنت.‏

تضم قائمة الخطيب في انتخابات الأهلى المقرر اقامتها يوم 26من نوفمبر الجارى كل من ‏العامري فاروق مرشحًا لمنصب ‏نائب الرئيسوخالد مرتجي لأمانة الصندوق ،وللعضوية فوق ‏السن:طارق قنديل - محمد سراج الدين - محمد الدماطي - مهند ‏مجدي - محمد شوقي - محمد الغزاوي ‏‏- حسام غالي وتحت السن:محمد الجارحي - مي عاطف