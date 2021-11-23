الخارجية الأمريكية تحذر من السفر إلى ألمانيا بسبب كورونا

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حذرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين من السفر إلى ألمانيا بسبب الانتشار الهائل الحالي لفيروس كورونا .

وارتبطت نصيحة وزارة الخارجية الأمريكية من المستوى الرابع ذات الصلة بـ "عدم السفر" بتقييم جديد للوضع من قبل المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وجاء في تحذير المراكز الأمريكية: "تجنبوا السفر إلى ألمانيا. إذا كان يجب عليكم السفر إلى ألمانيا، فتأكدوا من تطعيمكم بالكامل قبل السفر".

وأضافت أنه "بسبب الوضع الحالي في ألمانيا، فإن المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل قد يكونوا معرضين لخطر الإصابة بمتحورات كوفيد 19 ونشرها".

وتواجه ألمانيا موجة متزايدة من الإصابات بكورونا، وحذر خبراء طبيون والمستشارة أنجيلا ميركل من أن المستشفيات تكافح بالفعل في بعض المناطق.

ويتضاعف عدد الحالات الجديدة كل 12 يوما في البلاد.