بكين تسجل رقما قياسيا في جودة الهواء ضمن تحسين أطر التغييرات المناخية

سجلت الصين اليوم الثلاثاء، رقما قياسيا في جودة الهواء ضمن سياسيات مكافحة التغيرات المناخية وبلغت القراءة الشهرية لكثافة الجسيمات الدقيقة الملوثة للهواء (بي إم 2.5) بنسبة انخفاض في أكتوبر إلى متوسط 25 ميكروجراما لكل متر مكعب في بكين، وهو أدنى مستوى في الخريف والشتاء (من أكتوبر إلى مارس) منذ أن تم جمع البيانات لأول مرة في العاصمة.

وأوضحت هيئة الإيكولوجيا والبيئة لبلدية بكين، اليوم الثلاثاء، أن متوسط كثافة (بي إم 2.5) في المدينة - طبقا لوكالة الأنباء الصينية شينخوا - بلغ 32 ميكروجراما لكل متر مكعب في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام.

وأضافت أن عادة ما يشهد فصلا الخريف والشتاء انبعاثات كبيرة من الملوثات وظروفا جوية غير مواتية، وفي أكتوبر، اتخذت بكين عددا كبيرا من الإجراءات لمعالجة تلوث الهواء بما في ذلك المعالجة الخاصة للمركبات العضوية المتطايرة (VOCs) وتنفيذ معايير وسياسات جديدة للمصادر المتنقلة.

يشار إلى أن "بي إم 2.5"، وهي الجسيمات المحمولة في الهواء التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرومتر، تشكل مخاطر صحية جسيمة.