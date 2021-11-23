وفاة 10 ركاب واحتراق 8 قوارب بولاية ريفرز النيجيرية

لقي أكثر من عشرة ركاب حتفهم، واحترقت ثمانية قوارب في مدينة بورت هاركورت، عاصمة ولاية ريفرز النيجيرية.

وذكرت صحيفة "ذا نيشن" النيجيرية في عددها اليوم الثلاثاء أنه تم انتشال أربعة جماجم من حطام القوارب في أعقاب الحادث الذي وقع أمس الاثنين في رصيف بوني بيل-نيمبي للمراكب الصغيرة في منطقة أولد بورت هاركورت بالمدينة.

وكانت حرائق مماثلة قبل قرابة 48 ساعة من هذا الحادث دمرت ممتلكات تقدر بمليارات النيرة في مناطق من بورت هاركورت أيضا.

وتردد أن ثلاثة أشقاء كانوا بين القتلى في الحادث الأخير.

ولم يُعرف سبب الحريق حتى الآن، لكن بعض السكان اشتبهوا فى الإهمال في تخزين منتجات بترولية تم شراؤها بطريقة غير مشروعة.

وقال مفوض المهام الخاصة، إيميكا أونوو، خلال تفقد موقع الحريق إن حكومة الولاية سوف تصادر أي ممتلكات تستخدم في أنشطة غير قانوني تتعلق بالوقود، وسوف تقاضي أصحاب هذه الممتلكات.