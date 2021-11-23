السعودية تؤكد مجددا العزم الخليجي الأمريكي على إدانة السياسات العدوانية لإيران

أكدت السعودية مجددا اليوم الثلاثاء العزم الخليجي الأمريكي على "الإسهام في أمن واستقرار المنطقة، وإدانة السياسات العدوانية لإيران".



وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيان لوكالة الأنباء السعودية "واس"، عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن "المجلس تطرق إلى ما اشتمل عليه الاجتماعان، الخليجي الأمريكي، بشأن إيران، اللذان عقدا برئاسة المملكة، من التأكيد على العزم المشترك للإسهام في أمن واستقرار المنطقة، وإدانة السياسات العدوانية لإيران".



كما شدد المجلس على "دعم الجهود الدولية لمنع حيازة إيران للسلاح النووي، ودعوتها إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والعودة بصفة عاجلة إلى الالتزام بخطة العمل الشاملة، تمهيداً لجهود دبلوماسية بمشاركة الأطراف المعنية لمعالجة جميع القضايا المتعلقة بضمان استدامة الأمن والأمان والازدهار في المنطقة".



وقال القصبي: "تابع المجلس مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والعالمية، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، مجددا ما أكدته المملكة خلال الاجتماع الخاص في منظمة الأمم المتحدة بشأن (الأخطار والاتجاهات في مجال تمويل الإرهاب وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2462)، من الاهتمام بتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الأعمال الإرهابية ومنع تقديم أي شكل من أشكال الدعم إلى الكيانات والأشخاص الضالعين فيها".



وأوضح أن مجلس الوزراء "أعرب عن ترحيبه بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من اتفاق حول مهام المرحلة المقبلة، واستعادة المؤسسات الانتقالية وصولا إلى الانتخابات في موعدها المحدد،" مؤكدا "موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في السودان".