إيون الألمانية تستهدف تحقيق أرباح تشغيل تقارب 8 مليار يورو بحلول 2026

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أعلنت شركة إيون الألمانية للطاقة مساء اليوم الاثنين أنها تستهدف على المدى المتوسط تحقيق أرباح تشغيل (قبل الضرائب والفوائد وتكاليف الإهلاك) بقيمة 8ر7 مليار يورو بحلول عام 2026.

وأضافت الشركة أن هذا الهدف يعني تحقيق نمو بنسبة 4% في المتوسط في كل عام.

وتابعت إيون أنها تعتزم اعتبارا من العام المقبل وحتى عام 2026 استثمار نحو 27 مليار يورو.

ومن المتوقع أن ينمو الربح المعدل للسهم بنسبة تتراوح بين 8 و10% كل سنة بحيث يصل إلى 90ر0 يورو بحلول عام 2026.

وذكرت إيون أن سياسة توزيع الأرباح المعمول بها حاليا والتي تنص على وصول نسبة النمو إلى 5% في العام، سيتم تمديدها حتى 2026.

يذكر أن الشركة حددت ربحا ثابتا بقيمة 49ر0 يورو للسهم الواحد عن السنة المالية الحالية.