بعد مرور أكثر من أسبوعين، رفض نحو 2000 من المهاجرين الذين يرغبون في العبور من بيلاروس إلى بولندا، التحرك من مركز لوجستي على الحدود وقال أحد المهاجرين -25 عاما- لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، اليوم الثلاثاء: "بالتأكيد نحن لا نرغب في الذهاب إلى العراق والبقاء هناك حتى يتم السماح لنا بدخول الاتحاد الأوروبي".

وفي الوقت نفسه، قالت وزارة الداخلية في مينسك، إن هناك 118 مهاجرا آخرين، غادروا طواعية وعادوا إلى بلادهم.

ويذكر أن المهاجرين في الأساس هم أكراد عراقيون وسوريون.

ويتحدث بعضهم اللغة الألمانية أو لديهم عائلات في ألمانيا، ولكنهم لم يتمكنوا من الحصول على تأشيرات دخول مؤخرا بسبب تفشي وباء كورونا.

ومن جهته، قال أليكسي بيجون، رئيس إدارة الهجرة في وزارة الداخلية البيلاروسية، إن الغالبية يصرون على أن يتم قبولهم في الاتحاد الأوروبي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الحكومية (بلتا).