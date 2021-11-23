سوريا: استهداف قاعدة أمريكية في الحسكة بقذائف صاروخية

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أعلنت وكالة الأنباء السورية، عن استهداف قاعدة أمريكية في الحسكة بقذائف صاروخية، وذلك حسبما أفادته فضائية «CNN عربي»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الثلاثاء.
وأشارت وكالة الأنباء السورية إلى وجود تحليق مروحي مكثف بعد استهداف قاعدة أمريكية في الحسكة.