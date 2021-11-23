 سوريا: استهداف قاعدة أمريكية في الحسكة بقذائف صاروخية - بوابة الشروق
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سوريا: استهداف قاعدة أمريكية في الحسكة بقذائف صاروخية

تعبيرية
تعبيرية
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 - 3:17 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 - 3:17 م

أعلنت وكالة الأنباء السورية، عن استهداف قاعدة أمريكية في الحسكة بقذائف صاروخية، وذلك حسبما أفادته فضائية «CNN عربي»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الثلاثاء.

وأشارت وكالة الأنباء السورية إلى وجود تحليق مروحي مكثف بعد استهداف قاعدة أمريكية في الحسكة.


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