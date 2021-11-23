 «إتش بي أو» تشارك أفلام فوكس السابقة مع «ديزني» و«هولو» لمدة عام - بوابة الشروق
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«إتش بي أو» تشارك أفلام فوكس السابقة مع «ديزني» و«هولو» لمدة عام

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 - 6:16 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 - 6:16 ص

 قامت شركة والت ديزني بتعديل العام الأخير من اتفاق التوزيع التلفزيوني الذي يسمح لشركة "اتش بي او" التابعة لشركة "ايه تي آند تي" بنقل الأفلام من استوديو فوكس السابق، لتحصل على الحق في مشاركة بعض الأفلام مع خدمات البث الخاصة بها "ديزني و"هولو".

ولا يزال الاتفاق، الذي يسمح لـ"اتش تي أو" بعرض الأفلام بعد ظهورها في دور العرض، مستمرا منذ أن كانت شركة فوكس شركة منفصلة يسيطر عليها روبرت مردوخ. ومن المقرر أن يشمل الاتفاق، الذي سينتهي في نهاية عام 2022، فترة حصرية أقصر للأفلام في دور العرض وحقوق الإعلان عند عرضها على خدمات البث الخاصة بالشركة.

وتمتلك "اتش بي أو" الحقوق الحصرية لما يقرب من نصف الأفلام، مع مشاركة النصف المتبقي مع ديزني، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

يذكر أن ديزني اشترت شركة "فوكس" في عام 2019 كجزء من صفقة استحواذها على الأعمال التجارية لشركة "فوكس القرن الحادي والعشرين" والتي بلغت قيمتها 3ر71 مليار دولار.

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