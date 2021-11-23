بحث والي شمال دارفور (غرب السودان) نمر محمد عبدالرحمن، خلال اجتماع، اليوم الثلاثاء، مع رئيس فريق تصفية بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي المشتركة في دارفور "يوناميد" هيدسون فيرجسون، ترتيبات الخروج النهائي للبعثة من دارفور، والذي كان مقررا أن يكتمل في شهر ديسمبر المقبل وتم تأجيله إلى وقت لاحق.

وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة المسائل التي من شأنها المساهمة في تأمين خروج البعثة بصورة سلسلة وآمنة، حيث رحب نمر باستمرار تواجد البعثة لبعض الوقت حتى تتمكن من توفيق أوضاعها وخروجها نهائيا.

وأكد أيلولة مقار وأصول البعثة للأعمال والأنشطة المدنية التي تخدم المواطنين، متعهدا بتخصيص بعض المنشآت التي سيتم استلامها لاحقا للتعليم والزراعة والمنظمات الوطنية التي تعمل في المجالات الإنسانية.

وشدد على رفضه التام لبعض التصرفات السلبية من قبل أفراد يقومون بنهب بعض أصول البعثة، متعهدا بوضع حد لتلك التصرفات.