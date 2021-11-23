إصابة رئيس الوزراء الفرنسي بكورونا تثير الذعر داخل رياضة الركبي

أصيب رئيس الوزراء الفرنسي جون كاستكس، بفيروس كورونا المستجد، رغم تلقيه جرعتي اللقاح، ما أثار الذعر داخل صفوف رياضة الركبي في فرنسا، عقب مصافحته اللعيبة خلال بطولة الـ14 للركبي في فرنسا.

من جهة أخرى أثار إعلان إصابة رئيس الوزراء الفرنسي قلق في صفوف لاعبي رياضة "الركبي" في فرنسا، إذ مر كاستكس في غرفة خلع الملابس للفريق "XV" مساء السبت الماضي، وذلك عقب فوزه على فريق All Blacks، لتهنئتهم على أدائهم، كما صافح كاستكس أصحاب المراكز الأربعة الأولى في البطولة.

وفيما يتعلق بتفاصيل إصابة كاستكس، ذكرت إذاعة "فرانس.بلو" الفرنيسة، أنه أثبتت إصابته بعد تواصله مع إحدى بناته البالغة من العمر 11 عامًا، وهي مصابة بالفيروس، ويعاني كاستكس من "أعراض طفيفة"، ولا سيما "سعال خفيف".

ووفقاً للإذاعة الفرنسية، فإنه "تم إجبار رئيس الوزراء الفرنسي على العزلة وقاد الاجتماع المقرر عقده يوم الاثنين حول المسؤولين المنتخبين في جوادلوب عن طريق التداول بالفيديو، وستجرى مقابلته الأسبوعية مع الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء عبر الهاتف، فيما سيمثل رئيس الوزراء في البرلمان لطرح الأسئلة على الحكومة، وزير التربية الوطنية جون ميشال بلانكر.

ومساء الاثنين، دخل أربعة أعضاء من الحكومة الفرنسية الحجر الصحي بعد اتصالهم برئيس الوزراء، وهم وزير الداخلية جيرالد دارمانان، ووزير العدل إريك دوبوند موريتي، وزيرة الجيوش فلورنس بارلي ووزير الدولة للشؤون الأوروبية كليمون بون.

كما وضع رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، الذي استقبل جون كاستكس في بروكسل بعد الظهر، نفسه أيضًا في الحجر الصحي.

وعزل جون كاستكس نفسه من قبل 3 مرات، عقب اتصاله بالفعل بمرضى كورونا: في سبتمبر 2020 خلال سباق فرنسا للدراجات بعد مشاركة سيارة مدير المسابقة، كريستيان برودوم، وكانت المرة الثانية بعد عشاء مع إيمانويل ماكرون في ديسمبر، ثم في يونيو، بعد زوجته أصيب بالمرض. ولم تكن نتائج رئيس الحكومة، الذي تلقى جرعتين من اللقاح، إيجابية قط.

وكان مكتب رئيس الوزراء الفرنسي جون كاستكس، قد أعلن الإثنين أن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا، موضحاً أن أنشطة كاستكس ستعدل في الأيام المقبلة للتوافق مع مدة العزل الذاتي الذي سيخضع له لمدة عشرة أيام.

وأعلن المدير العام لمستشفيات المساعدة العامة في باريس مارتن هيرش أن عدد المرضى المصابين بكوفيد-19 الذين أودعوا أقسام الرعاية المركزة في البلاد "مستقر نسبيا"، موضحا أن التداعيات المحتملة للموجة الوبائية الخامسة على المستشفيات لن تحصل قبل "نهاية ديسمبر أو يناير".





