ارتفاع غير متوقع لمبيعات المساكن القائمة في أمريكا

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الاثنين ارتفاع مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال اكتوبر الماضي على خلاف التوقعات لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ بداية العام الحالي وهو ما يشير إلى تحسن الطلب مع سعي المزيد من المشترين إلى الاستفادة من نمو سوق الوظائف وانخفاض أسعار الفائدة على التمويل العقاري.

وبحسب البيانات الصادرة عن الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين الأمريكي، ارتفع عدد العقود النهائية التي تم توقيعها خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي بنسبة 8ر0% عن الشهر السابق إلى ما يعادل 34ر6 مليون وحدة سكنية سنويا.

كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يشير إلى وصول مبيعات المساكن القائمة خلال الشهر الماضي إلى ما يعادل 2ر6 مليون وحدة سنويا فقط.

في الوقت نفسه تشير الأرقام إلى أن إجمالي مبيعات المساكن القائمة خلال العام الحالي ستتجاوز 6 ملايين وحدة ليكون أعلى مستوى لها منذ 2006.