احتياطيات السعودية من الغاز تتضاعف 6 مرات في 6 عقود

ارتفعت الاحتياطيات السعودية المؤكدة من الغاز الطبيعي بنهاية العام الماضي 2020 بنسبة 0.4% (1.2 تريليون قدم مكعبة قياسية)، لتبلغ 326.1 تريليون قدم مكعبة قياسية، مقابل 324.5 تريليون قدم مكعبة قياسية بنهاية 2019.

ووفقا لرصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" السعودية، استند إلى بيانات منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" ووزارة الطاقة السعودية وشركة أرامكو، فإن السعودية تحتل المركز السادس عالميا بنهاية العام الماضي، مشكلة 4.5% من احتياطيات الغاز الطبيعي عالميا، البالغة 7298.9 تريليون قدم مكعبة.

وذكرت الصحيفة، اليوم الثلاثاء، أن السعودية استطاعت أن تضاعف احتياطياتها من الغاز أكثر من ست مرات خلال 60 عاما (منذ 1960 حتى نهاية 2020)، حيث كانت 46 تريليون قدم مكعبة قياسية في 1960، ما يعني زيادته بنسبة 609% خلال تلك الفترة، بمتوسط زيادة 10.1% سنويا.

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 98% منذ مطلع العام الجاري، لتبلغ 5.03 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية حسب إغلاق 21 نوفمبر الجاري، مقابل 2.54 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية نهاية العام الماضي 2020.