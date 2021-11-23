 كوريا لبناء السفن تفوز بعقد قيمته 7ر627 مليون دولار لبناء 10 سفن حاويات - بوابة الشروق
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كوريا لبناء السفن تفوز بعقد قيمته 7ر627 مليون دولار لبناء 10 سفن حاويات

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 - 8:26 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 - 8:26 ص

أعلنت شركة كوريا لبناء السفن والهندسة البحرية (كيه.إس.أو.إي) اليوم الثلاثاء فوزها بعقد قيمته 6ر745 مليار وون كوري جنوبي (7ر627 مليون دولار) لبناء 10 سفن حاويات.

ومع الصفقة الأخيرة تصل القيمة الإجمالية للطلبيات التي تلقتها الشركة الكورية الجنوبية منذ بداية العام الحالي إلى 5ر22 مليار دولار بزيادة 51% عن المستهدف لطلبيات العام الحالي ككل وقدره 9ر14 مليار دولار.

ووفقا للصفقة الموقعة مع شركة نقل بحري أوروبية، ستقوم شركة هيونداي ميبو دوك يارد التابعة لشركة كيه.إس.أو.إي ببناء وتسليم سفن حمولة 2000 حاوية قياسية تعمل بالغاز الطبيعي المسال بحلول النصف الثاني من 2024.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن كيه.إس.أو.إي القول إنه سيتم تصميم السفن العشر للملاحة في البحار المغطاة بالثلوج.


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