رئيس الوزراء الإسباني يحصل على الأصوات اللازمة لتمرير الميزانية

حصل بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، على عدد كافٍ من الأصوات من أجل تمرير ميزانيته للعام المقبل، وهو فوز كبير يعزز من الاستقرار السياسي، في الوقت الذي يسعى فيه لدعم الاقتصاد الذي يخرج ببطء من جائحة كورونا.

ووافق حزب "اليسار الجمهوري لكتالونيا" على دعم مشروع قانون ميزانية عام 2022، وفقا لما قاله زعيم التجمع للحزب، جابرييل روفيان،في مؤتمر صحفي في مدريد اليوم الثلاثاء، ويضمن ذلك 176 صوتا على الأقل، وهو الحد الأدنى الذي تحتاجه الحكومة لتمرير مشروع القانون من خلال مجلس النواب هذا الأسبوع،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ويمهد الاتفاق الطريق أمام سانشيز لتمرير ميزانيته الثانية في غضون سنوات عديدة بعد أن أدت الانقسامات السياسية والصراعات الداخلية إلى إفشال خطط الإنفاق الثلاث السابقة.