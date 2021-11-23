شوبير: أعلم سبب عصبية وغضب موسيماني

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، الطريقة الحادة التي تكلم بها الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بالمؤتمر الصحفي الذي أعقب نهاية مباراة الأهلي وغزل المحلة.

وفاز الأهلي على غزل المحلة في مباراة درامية، بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري الممتاز.

وانفعل موسيماني في المؤتمر الصحفي، بعدما وجه له أحد الصحفيين المتواجدين، سؤالًا عن سبب عدم إشراكه لعمار حمدي، الأمر الذي أغضب الجنوب إفريقي وجعله ينفعل ويؤكد أنه صاحب الحق في إشراك وخروج أي لاعب مهما كان اسمه.

وطالب شوبير من خلال برنامجه الإذاعي على محطة (أون سبورت) :" العصبية الزائدة لموسيماني ليس لها أي مبرر، في الفترة السابقة كنت أشيد بالهدوء الذي يتحلى به".

وأضاف:" موسيماني لم يكن عصبيًا في الفترة الماضية، كان هادئًا ولا يهاجم التحكيم ايضًا حتى لو تعرض للظلم".

وأكمل:" أعلم سبب غضب وعصبية موسيماني، ولكن ليس هذا التوقيت المناسب لتوضيح القصة".

وأتم:" في النهاية الأهلي استحق الفوز على المحلة، وعلى موسيماني أن يعود لهدوءه".