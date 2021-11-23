«جماليات المكان في روايات خليل الجيزاوي» في رسالة ماجستير بجامعة الفيوم

منحت كلية دار العلوم بجامعة الفيوم درجة الماجستير للباحثة عبير محمود الضو، والتي تتناول فيها قضية أدبية شديدة الخصوصية، تناقش من خلالها جماليات المكان في روايات الأديب خليل الجيزاوي كأحد أدباء جيل انطلق في الحركة الأدبية بداية من ثمانينات القرن الماضي.

وناقش الرسالة، التي حملت عنوان "جماليات المكان في روايات خليل الجيزاوي"، كل من الدكتور عبد المنعم أبو زيد أستاذ الأدب العربي في كلية دار العلوم بالفيوم، والدكتور عبد الحميد هنداوي أستاذ النقد الأدبي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، والدكتور محمد دياب عزاوي أستاذ الأدب العربي بآداب الفيوم.

وأوضح الدكتور عبد المنعم أبو زيد أهمية الرسالة التي قدمت قراءة في عنصر المكان الواقعي والمتخيل لروايات الجيزاوي، وأبرزت عناصره وعلاقاته السردية، والتأصيل، والعرض، والنقد.

وأشار إلى تأكيد الباحثة على قدرة الكاتب في العرض والتناول وإبراز هيمنة المكان لديه على عناصر البنية الروائية، فتعرضت للعنوان وعلاقته بالمكان، وأبرزت قدرته على منح المتلقي مفاتيح النص المكانية، وطرحت أبعاد المكان ودلالاته وعلاقاته وأنواعه متمثلة بنصوص حكائية من روايات الكاتب.

وشدد الدكتور عبد الحميد هنداوي على أهمية الدراسة في استجلاء فضاءات السرد الروائي عند خليل الجيزاوي في 6 روايات، حيث استطاعت الباحثة الكشف عن جماليات المكان في ست روايات للكاتب في جميع عناصر السرد الروائي.

وأشاد الدكتور محمد دياب عزاوي بالمشروع الروائي عند الكاتب خليل الجيزاوي، والذي يراه يستحق دراسات كثيرة، وقال ان تجربته ثرية، ورواياته تشتمل على عالم من الأفكار والرؤى.