قال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، إن مشكلة الهجرة غير الشرعية أرهقت العالم وليبيا كدولة عبور، لافتًا إلى أن منع أمواج المهاجرين من الالتقاء بأمواج البحر المتوسط محض خيال سياسي.

وأضاف خلال كلمة ضمن فعاليات قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية «الكوميسا»، اليوم الثلاثاء، أن منع أمواج المهاجرين عبر البحر المتوسط مستحيل؛ طالما بقيت الأوضاع الاقتصادية في دول الهجرة لا تلبي أبسط متطلبات الحياة الكريمة لملايين البشر.

ودعا الاتحاد الأوروبي وأذرعه التمويلية إلى لعب دور أكثر إيجابية والتعاون مع الكوميسا والاتحاد الإفريقي، والعمل على تأسيس تنمية اقتصادية مستدامة تستوعب وتلبي طموح شباب القارة وتضمن مستقبلهم في أوطانهم.

ويترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية «الكوميسا»، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات أعضاء التجمع.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن قمة تجمع الكوميسا التي تنعقد، صباح اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة تشهد تسلم مصر الرئاسة الدورية للتجمع، وإطلاق الرئيس لخطة العمل الإستراتيجية متوسطة المدى للفترة ٢٠٢١ - ٢٠٢٥ للكوميسا، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية.