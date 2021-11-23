ورش عمل عن خطورة الهجرة غير الشرعية بكفر الشيخ

نظمت الوحدات المحلية بمجالس مدن "مطوبس، وسيدي سالم، وبرج البرلس" بمحافظة كفر الشيخ، عددا من الندوات التوعوية، وورش عمل عن الهجرة غير الشرعية، وكيفية تنمية المشروعات الصغيرة بمجالس المدن ومراكز الشباب، لرفع الوعي الثقافي ومكافحة الهجرة غير الشرعية، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ووحدة حماية الطفل بالوحدة.

وشهد مركز شباب الجزيرة الخضراء بمطوبس، ومجلس مدينة سيدي سالم، ومجلس مدينة البرلس، ورش عمل وندوات؛ لمناقشة مفهوم الهجرة غير الشرعية، ومخاطرها، والحلول التي وضعتها الدولة، والبدائل المتاحة، والقوانين المجرمة، وتناول المسؤول عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وسبل الحصول على قروض لإقامة مشروعات متعددة.

جاء ذلك بحضور شريف هيكل رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، وياسر سعد خداش رئيس مركز ومدينة مطوبس، والدكتور أيمن خلف رئيس مدينة البرلس، وآلاء عبدالحميد خفاجي مدير حماية الطفل بالمحافظة، وإبراهيم رسمي عبدالحميد مدير إدارة الرصد والإنذار المبكر بالمحافظة، ومحمد إبراهيم علي توفيق السعودي مدير إدارة المتابعة والتقييم بالمحافظة، وحسين عمر بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ونسرين النحاس رئيس وحدة حماية الطفل بالوحدة، وندى بركات باحث اجتماعي بوحدة حماية الطفل، وصلاح بدر مدير إدارة الأزمات بالوحدة المحلية.