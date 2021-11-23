 مقتل 6 أشخاص جراء انقلاب عبارة شرقي سريلانكا - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 9:47 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟

النتـائـج تصويت

مقتل 6 أشخاص جراء انقلاب عبارة شرقي سريلانكا

كولومبو - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 - 9:15 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 - 9:15 ص

أعلنت البحرية السريلانكية، أن 6 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم إثر انقلاب عبارة كانوا على متنها اليوم الثلاثاء، شرقي البلاد.

ونقلت قناة (إيه.بي.سي.) الأمريكية عن المتحدث باسم البحرية إنديكا دي سيلفا قوله، إنه جرى إنقاذ 12 شخصا آخرين، مشيرا إلى أنه لم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن العبارة.

وأضاف دي سيلفا أن الحادث وقع عندما كانت العبارة في طريقها إلى إحدى البلدات الواقعة على الساحل الشرقي لسريلانكا وتبعد نحو 260 كيلومترا (160 ميلا) شمال شرق العاصمة "كولومبو".

من جانبه، قال مسؤول بالشرطة إن هناك 4 أطفال بين القتلى جراء هذا الحادث.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك