 انتحار روسي على متن طائرة - بوابة الشروق
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انتحار روسي على متن طائرة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 - 12:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 - 12:23 م

أفاد موقع قناة "آر تي عربية" الروسية، اليوم الثلاثاء، بأنه جرى العثور في طائرة قامت برحلة جوية من شرم الشيخ إلى مدينة سمارا الروسية عن جثة روسي بالغ من العمر 48 عاما.

وتم العثور على الجثة في مرحاض الطائرة. وحسب المعلومات الأولية فإن سبب الوفاة هو الانتحار.

وهبطت الطائرة التابعة لشركة الطيران الروسية "إس 7" في مطار القاهرة حيث تم نقل الجثة إلى قسم أمتعة الركاب، ثم واصلت الطائرة رحلتها الجوية إلى سمارا.

وحسب مصدر في مطار "كوروموتش" في سمارا فإن الطائرة التي وقعت فيها المأساة وصلت المطار بعد الخامسة من صباح يوم أمس، بينما كان التوقيت المقرر للوصول قبل ذلك بنحو خمس ساعات.

وحسب أقرباء الرجل فإنه كان يعاني من مشاكل نفسية، وربما تفاقمت حالته على متن الطائرة.

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