تراجع السندات الماليزية بعد ضعف الطلب على طرح الصكوك الإسلامية الأخير

تراجعت قيمة السندات الماليزية قصيرة الأجل بعد أن جاء الطلب على الطرح الأخير للصكوك الإسلامية الماليزية ضعيفا. وتراجع معدل تغطية طرح الصكوك الماليزية في الوقت الذي باعت فيه كوريا الجنوبية سندات مدتها 20 عاما.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع العائد على السندات الماليزية الثلاثية، اليوم، بمقدار 6 نقاط أساس إلى 2.76%، في حين ارتفع العائد على السندات الخمسية بمقدار 3 نقاط إلى 3.18%.

في المقابل، وصل معدل التغطية لطرح صكوك إسلامية ماليزية بقيمة 4.5 مليار رينجت ماليزي (1.072 مليار دولار) وتستحق السداد عام 2024 إلى 1.41 مرة وهو أقل معدل تغطية للطروحات الماليزية خلال العام الحالي.

ونقلت بلومبرج عن وينسون فون رئيس إدارة أبحاث الاستثمارات ذات العائد الثابت في شركة ماي بان كيم إنج سيكيوريتيز بسنغافورة القول إن الطلب على الصكوك الماليزية كان ضعيفا في ظل استمرار حالة الحذر بالنسبة للأوراق المالية قصيرة الأجل نتيجة التوقعات بزيادة أسعار الفائدة في الدول الرئيسية قريبا.

من ناحية أخرى، باعت كوريا الجنوبية سندات مدتها 20 عاما بقيمة 419 مليار وون كوري جنوبي (352.26 مليون دولار). وبلغ معدل التغطية 2.87 مرة من قيمة الطرح مقابل 3.1 مرة في الطرح السابق الذي تم يوم 26 أكتوبر الماضي.

يذكر أن معدل التغطية، هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.