دبلوماسي سابق: عناد آبي أحمد قرَّب قوات تيجراي من أديس أبابا

قال السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية، إنّ عناد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أدى لقرب قوات إقليم تيجراي من العاصمة أديس أبابا وذلك على بعد 20 كيلو مترًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" عبر قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنّ تيجراي تحالفت مع ثماني فئات من جميع أنحاء إثيوبيا، لافتًا إلى أن البلد الإفريقي به 85 عرقية أو إثنية؛ وطبقًا للدستور لها حق الانفصال إذا رأت ذلك.

وأكد أنّ الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة دعت للتفاوض الذي رفضه آبي أحمد بعناده للخروج من الأزمة الراهنة، موضحًا أن إثيوبيا لديها 5 ملايين نسمة تم إجلاؤهم من مناطق العنف ولا يجدون مكانًا لهم، إلى جانب آلاف القتلى.

وأكد أن الأمم المتحدة ستجلي موظفيها يوم 25 نوفمبر الجاري، مشيرًا إلى أن الحكومة الإثيوبية اعتقلت الآلاف في العاصمة ممن يشتبه أن يكون لهم صلة بتيجراي، موضحًا أن عائلاتهم لا تعلم عنهم شيئًا، مؤكدًا أن حديث آبي أحمد عن قيادة الجيش في هذا الموقف بدافع تشجيع المواطنين للقتال؛ ولن يتدخل فعليًا في الحرب.

ولفت إلى أنّ جميع الاستيراد الإثيوبي يأتي عن طريق يربط بينها وبين دولة جيبوتي، مؤكدًا أن قوات تيجراي على وشك قطع هذا الطريق.

وتابع: "إثيوبيا بعد انفصال إريتريا تعتمد على الاستيراد الخارجي عن طريق جيبوتي.. لو تم قطع هذا الطريق ومنع وصول شحنات السلع للعاصمة سيتسبب هذا الأمر في كارثة".