مدينة تركية تفرض زيادة كبيرة في قيمة فواتير المياه ورسوم الزواج للأجانب

وافق مجلس مدينة بولو التركية على زيادة قيمة فواتير المياه ورسوم الزواج المدني بشكل كبير بالنسبة للأجانب، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

ووافق مجلس المدينة أمس الاثنين على زيادة قيمة فواتير المياه بعشرة أمثال، وتحصيل 100 ألف ليرة (8200 دولار) قيمة رسوم الزواج المدني للأجانب.

يشار إلى أن رسوم الزواج للسكان المحليين تصل إلى حوالي 500 ليرة فقط في بولو، التي تقع على بعد نحو 290 كيلومترا شرقي مدينة إسطنبول.

وقال رئيس بلدية بولو، تانجو أوزكان، إن الارتفاع المثير للجدل في قيمة فواتير المياه لا يشمل المهاجرين الخاضعين لوضع الحماية المؤقتة في تركيا. ولكن قيمة رسوم الزواج تنطبق على جميع الأجانب.

وتعرض أوزكان لانتقادات منذ فترة طويلة بسبب تصريحاته المعادية للأجانب منذ تولى منصب العمدة في عام 2019، شملت انتقادات من حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه.

وكان العمدة اقترح وقف المساعدة الاجتماعية عن المهاجرين في عام 2019، وفتح ممثلو الادعاء العام مؤخرا تحقيقا ضد أوزكان بتهمة التحريض على الكراهية والتمييز.

ودعا النائب المعارض والناشط الحقوقي، المؤيد للأتراك، عمر فاروق جيرجرلي أوغلو حزب الشعب الجمهوري، اليوم الثلاثاء، إلى طرد أوزكان من الحزب بسبب "عنصريته".

وقال متحدث باسم الحزب: "هناك عملية تأديبية جارية فيما يتعلق بالعمدة. وسوف يأخذ مجلس التأديب هذا القرار الأخير في الاعتبار".

كان أوزكان قال خلال اجتماع عقد في بولو في وقت سابق هذا الشهر: "لا نريد للأجانب أن يتزوجوا وينجبوا أطفالا، ويستقروا في بولو. نريدهم أن يعودوا إلى بلادهم".