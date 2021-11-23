أمر أميري في الكويت بتكليف الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة

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أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الثلاثاء، بأن أمرا أميريا صدر بتكليف الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح بتشكيل حكومة جديدة.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أصدر منتصف الشهر الجاري أمرا بقبول استقالة الحكومة السابقة لرئيس الوزراء صباح الخالد.

وتقدمت الحكومة باستقالتها بعيد إصدار مرسوم للعفو عن رموز للمعارضة في الخارج، في خطوة تهدف لتهيئة الأجواء نحو تعاون مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وجاءت استقالة الحكومة تفاديا لطرح الثقة بها بعد تقديم حوالي سبعة استجوابات لوزرائها.