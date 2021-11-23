 بالفيديو.. انتشال ملايين الجنيهات بالحبال من سيارة نقل أموال علقت في سيول الإسكندرية - بوابة الشروق
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بالفيديو.. انتشال ملايين الجنيهات بالحبال من سيارة نقل أموال علقت في سيول الإسكندرية


نشر في: الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 - 9:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 - 9:58 م

شهدت مدينة الإسكندرية موجة من الأمطار أغرقت الشوارع وشلت حركة المرور وحبست سكان المدينة في منازلهم، ولكن لم يكن مشهد السيارات الغارقة والمياه التي تملأ الشوارع هي فقط ما لفت الأنظار.

تناولت قناة "الغد"، تقريرا مصورا، حول مقطع فيديو وصور متداولة على صفحات التواصل الاجتماعي، عملية انتشال صناديق حفظ الأموال من السيارة التي حوصرت بالمياه في محيط منطقة سبورتنج شرق الإسكندرية.

واستعان قائد السيارة وطاقم حراستها بجهود فريق الإنقاذ البري التابع للحماية المدنية بالإسكندرية، الذين استخدموا الحبال وسلم إنقاذ لنقل ملايين الجنيهات من السيارة العالقة وتسليمها إلى الشركة ممثلي الشركة المختصة بالنقل.

وتعرضت محافظة الإسكندرية، خلال الأيام الماضية، لسقوط أمطار غزيرة تحولت إلى سيول أغرقت الشوارع الرئيسية والميادين.

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