العراق: انطلاق العملية العسكرية «برق السماء» لتعقب العناصر الإرهابية

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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، انطلاق عملية "برق السماء" لتعقب العناصر الإرهابية.

وذكرت الخلية -في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية- "انطلقت صباح اليوم وبإشراف قيادة العمليات المشتركة المرحلة الأولى من عملية (برق السماء) في جميع قواطع المسؤولية".

وأشارت إلى أن كتائب الاستطلاع لفرق وقيادات العمليات في الجيش العراقي وأفواج فرق الشرطة الاتحادية والقوة التكتيكية التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بدأت بعمليات استطلاع مسلح مكثفة بإسناد جوي من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي.

وأضافت أن العملية تأتي لتعقب العناصر الإرهابية ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن، وتدمير أوكار الإرهابيين، ومنع حالات التسلل وتطهير الأراضي، لافتة إلى أن القوات الأمنية عازمة على ملاحقة العناصر الإرهابية.