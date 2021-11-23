كشفت الفحوصات الطبية التي أجراها علي معلول، لاعب النادي الأهلي عن طبيعة الإصابة التي تعرض خلال مشاركته في مباراة غزل المحلة الماضية.

وكان معلول قد اشتكى من آلام في العضلة الضامة في اللحظات الأخيرة من عمر لقاء غزل المحلة، إلا أنه تحامل على نفسه واستكمل المباراة حتى نهايتها، وغادر أرض الملعب متكئًا على حسين الشحات وعمرو السولية.

وأكد مصدر لبوابة الشروق أن الأشعة التي خضع لها الدولي التونسي أثبتت إصابته بإجهاد في العضلة الضامة، لكنها لا ترتقِ إلى شد.

وأوضح المصدر أن معلول سيغيب عن تدريبات الأهلي لأيام قليلة حتى يتعافى من تلك الإصابة، قبل أن يعود ويشارك مُجددًا في التدريبات الجماعية.

يُذكر أن معلول كان قد غاب عن الأهلي لفترة زادت عن 3 أشهر مطلع العام الجاري، نظرًا لإصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

وكان معلول قد قاد الأهلي لتحقيق فوز ثمين وقاتل على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت بستاد المحلة أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري، حيث سجل الظهير الأيسر هدف الفوز في الدقيقة 97.