وزير الأوقاف يعتمد طباعة كتاب «صناعة الفتوى وضوابط الإفتاء»

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، طباعة كتاب "صناعة الفتوى وضوابط الإفتاء".

وذكرت وزارة الأوقاف -في بيان الليلة- أن الكتاب يبين أن الفتوى أمانة ثقيلة تحتاج إلى تأهيل خاص وإعداد علمي شرعي ولغوي مبكر، يسهم في صنع وصقل موهبة الفقيه والمفتي، وليست مجرد هواية أو ثقافة عامة، ولا كلأ مباحًا لغير المؤهلين.

كما يؤكد الكتاب أن "ما أصاب عالمنا العربي والإسلامي من جرأة غير المؤهلين على الفتوى، وإقحام غير المتخصصين أنفسهم في ميدانها، ومتاجرة المتكسبين بالدين بها، لخطر عظيم، يحتاج إلى تكاتف جهود المؤسسات الدينية والعلماء المتخصصين لضبط شئون الفتوى، وبيان من له الحق فيها، والشروط التي ينبغي توافرها فيمن يتصدى لعملية الإفتاء".

وينبه الكتاب إلى ضرورة الخروج من الدوائر الضيقة التي وضع بعض المحسوبين على العلم أنفسهم فيها إلى عالم أرحب وأوسع وفق مقتضيات العصر من حيث إعمال العقل في فهم النص، في إطار فهم الواقع وظروفه وملابساته ومستجداته مع الحفاظ على ثوابت الشرع الحنيف ومقاصده العامة.