البترول: تطبيق خدمات محطات البنزين مفعّل منذ يوليو الماضي

قال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن تطبيق خدمات محطات البنزين مفعّل منذ شهر يوليو الماضي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة "on"، مساء الاثنين، أنه التطبيق يمكن تحميله من خلال "جوجل بلاي - آبل ستور".

وأوضح أنّ التطبيق يشمل المحطات التي تحتوي على كل أنواع الوقود وهي البنزين بأنواعه والغاز الطبيعي والسولار والكهرباء.

ولفت إلى أنّه بمجرد فتح التطبيق يمكن تحديد المسافة بين موقع المحطة ومكان المستخدم ويحدّد أنواع الوقود المتاحة في المحطة، كما أنه يوضح مواقع محطات الشحن الكهربائي.

وأفاد بأن هذا التطبيق يُحدد أقرب محطات يمكن للمواطن استخدامها، مؤكّدًا إجراء عمليات تحديث للتطبيق لكي يشمل ك المحطات التي تقدم كل أنواع الوقود.