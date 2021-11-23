 الرئيس اللبناني يبحث مع السفير المصري العلاقات الثنائية وآخر المستجدات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس اللبناني يبحث مع السفير المصري العلاقات الثنائية وآخر المستجدات

الرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 - 11:58 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 - 11:58 ص

بحث الرئيس اللبناني، ميشال عون، مع سفير مصر بلبنان، الدكتور ياسر علوي، المستجدات المتعلقة بالداخل اللبناني، فضلا عن العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الثلاثاء؛ حيث استقبل الرئيس اللبناني سفير مصر بقصر بعبدا الرئاسي.

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