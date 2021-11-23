الرئيس اللبناني يبحث مع السفير المصري العلاقات الثنائية وآخر المستجدات

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بحث الرئيس اللبناني، ميشال عون، مع سفير مصر بلبنان، الدكتور ياسر علوي، المستجدات المتعلقة بالداخل اللبناني، فضلا عن العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الثلاثاء؛ حيث استقبل الرئيس اللبناني سفير مصر بقصر بعبدا الرئاسي.