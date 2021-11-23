نقل مصابين بفيروس كورونا من هولندا إلى مستشفيات ألمانية

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في ظل الضغط المتصاعد بسبب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، تنقل المستشفيات الهولندية مرضى كورونا إلى مستشفيات ألمانيا.

وقالت المتحدثة باسم القائمين على عملية النقل، إن أول سيارة إسعاف غادرت روتردام صباح اليوم الثلاثاء، وسيتم نقل أول مريض إلى مستشفى بي جيه الجامعي في مدينة بوخوم.

وكان المريض يتلقى العلاج في وحدة الرعاية المركزة في مستشفى في روتردام.

وقالت المتحدثة، إنه سوف يتم نقل مريض آخر في وقت لاحق من اليوم.

ويذكر أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في هولندا، زادت من الضغط على المستشفيات، التي تحذر بالفعل من حالة طوارئ.

وقد تم إرجاء العمليات الطبية الضرورية في الكثير من الحالات، حتى لمرضى السرطان والقلب، بسبب نقص طاقم التمريض.

وكان قد تم نقل مصابين بفيروس كورونا من هولندا إلى ألمانيا خلال الموجات الأولى لتفشي فيروس كورونا العام الماضي.