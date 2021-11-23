 مقتل 19 على الأقل جراء هجوم لمسلحين على قسم شرطة فى بوركينا فاسو - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 5:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟
النتـائـج تصويت

مقتل 19 على الأقل جراء هجوم لمسلحين على قسم شرطة فى بوركينا فاسو

الارهاب في بوركينا فاسو
الارهاب في بوركينا فاسو
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 - 5:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 - 5:31 م
قتل 19 شخصا على الأقل بينهم 10 مدنيين و9 جنود في هجوم ببوركينا فاسو بغرب أفريقيا.

وأعلن متحدث باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن الجناة هاجموا ليل الاثنين مركزا للشرطة في بلدة فوبي شمالي البلاد. واندلع خلال هذه الواقعة قتال بين المهاجمين وقوات الأمن.

يشار إلى أنه من المعروف أن الميليشيات المسلحة المتحالفة مع الجماعات الإرهابية مثل تنظيم داعش والقاعدة تنشط في بوركينا فاسو والعديد دول الجوار في  منطقة الساحل.

وازدادت الهجمات على المواقع العسكرية والشرطة خلال الأسابيع الأخيرة، ولا سيما بالقرب من الحدود مع مالي، ففي منتصف نوفمبر، نفذ متطرفون مجهولون هجوما على مركز للشرطة في محافظة سوم شمالي البلاد ما أسفر عن مقتل 53 شخصًا على الأقل.

وقتل ما يقرب من 20 شخصا خلال هجوم في نهاية أكتوبر الماضي على مركز للشرطة في المنطقة، ووفقًا للأمم المتحدة، فقد نزح أكثر من 2ر1 مليون شخص بسبب العنف في بوركينا فاسو ويعيشون الآن كلاجئين داخل بلادهم.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك