قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة أتاحت فرصًا متعددة أمام الطلاب للحصول على لقاح كورونا، مؤكدًا أن الفرق الطبية موجودة في الجامعات وتمنح اللقاح للطلاب بصورة مجانية.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الثلاثاء، أن حصول الطلاب على لقاح كورونا شرط دخول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، لافتًا إلى توفير جرعات اللقاح المناسبة لكل فئة عمرية.

وأوضح أن عدد الطلاب الأقل من 18 عامًا في الجامعات الحكومية بلغ 60 ألفًا، مشيرًا إلى التنسيق مع مديريات وزارة الصحة والسكان في مختلف محافظات الجمهورية لتوفير لقاح «فايزر» لتلك الفئة.

وأكد متحدث التعليم العالي، على عدم وجود حجة للطالب بشأن حصوله على لقاح كورونا، موضحًا أن الجامعات تقبل تقديم الطالب شهادة «PCR» تثبت خلوه من فيروس كورونا، إذا كانت لديه موانع حقيقية طبية تمنعه من الحصول على اللقاح.

وأشار إلى أن الجامعات تقبل حصول الطالب على جرعة واحدة من لقاح كورونا كحد أدنى لدخول الامتحانات، قائلًا إن اشتراط تقديم الطلاب الذين لديهم موانع طبية تمنع الحصول على لقاح كورونا لشهادة «PCR»؛ يستهدف تحقيق السلامة والأمان لكل القائمين على منظومة التعليم الجامعي.