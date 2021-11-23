أكد ممثل دولة زيمبابوي التزام بلاده الكامل ببنود اتفاقية التجارة الحرة الخاصة بمنطقة "الكوميسا"، معربا عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوة بلاده لحضور قمة "الكوميسا".

وقال ممثل زيمبابوي ـ خلال كلمته التي ألقاها في قمة "الكوميسا" الحادية والعشرين بمشاركة 21 دولة أفريقية تحت شعار " تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي" ـ إن "زيمبابوي ملتزمة بشكل كامل بتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الخاصة بمنطقة الكوميسا، وتحسين الأعمال عبر الحدود ومساعدة القطاع الخاص لانتهاز الفرص التي توفرها الكوميسا".

وأعرب عن اعتذار الرئيس الزيمبابوي إمرسون منانجاجوا عن المشاركة في أعمال قمة "الكوميسا"، مشيدا في الوقت ذاته بالمجهودات التي بذلت لتعزيز الدمج الإقليمي على الرغم من انتشار جائحة كورونا.

وأضاف أن جائحة كورونا تسببت في العديد من التحديات الصعبة في الكثير من المجالات بداية من الأمراض والضغوطات التي تواجهها القطاعات الصحية في دول العالم أجمع، منوها بأن زيمبابوي قامت بتطوير وتحسين الممر الشمالي الجنوبي لتعزيز تيسير وزيادة العلاقات التجارية من خلال دول "الكوميسا" بصفة خاصة ودول أفريقيا بصفة عامة.

وشدد على ضرورة استمرار دول الكوميسا في التعاون وتنفيذ التدابير والإجراءات، وذلك لتجنب الآثار السلبية الناجمة عن التغير المناخي وفق القرارات في "كوب 26" تحت مظلة الامم المتحدة، معربا عن سعادته بالمجهودات المبذولة من الكوميسا، مشيدا بالدعم والإسهامات الوطنية التي قدمتها دول الأعضاء في الكوميسا لدولة زيمبابوي، مؤكدا على ضرورة الاعتماد على فئة الشباب في كافة المجالات.