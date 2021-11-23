 إنقاذ 235 مهاجرا قبالة السواحل الليبية - بوابة الشروق
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إنقاذ 235 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 - 6:50 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 - 6:50 ص

تمكن أحد زوارق الدوريات التابعة لحرس السواحل الليبي اليوم الإثنين من إنقاذ 235 مهاجرا غير قانوني من عدة جنسيات أفريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي و 3 قوارب خشبية.

وأكد مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية عبر صفحته بموقع فيسبوك إنزال المهاجرين في نقطة مصفاة الزاوية، وتسليمهم للجهات المختصة في المدينة.

وفي حزيران/يونيو الماضي، قال وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية خالد مازن، إن عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم في عرض البحر المتوسط خلال العام الجاري بلغ 9216 مهاجرا غير شرعي.

وتعد سواحل ليبيا نقطة انطلاق للمهاجرين الراغبين في عبور البحر الأبيض المتوسط في طريقهم إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل.

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