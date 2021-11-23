النمسا تسجل أقل من 10 آلاف إصابة يومية بكورونا للمرة الأولى منذ أسبوعين

أعلنت السلطات في النمسا اليوم الثلاثاء، تسجيل 9513 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وهذه هي المرة الأولى التي ينخفض ​فيها عدد الإصابات اليومية الجديدة إلى ما دون 10 آلاف منذ أسبوعين.



وفي الأونة الأخيرة، كانت النمسا تسجل ما يصل إلى 16 ألف إصابة يومية جديدة.



ورغم انخفاض الإصابات الجديدة، تواصلت الزيادة في عدد المصابين بمرض كوفيد - 19 الذين يشغلون أسرة بالمستشفيات.



ومنذ بداية الشهر، تم فرض قيود صارمة لمكافحة فيروس كورونا، والتي تمنع عمليا الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم من الذهاب إلى أي مكان.



وبعد تسجيل معدل 1100 إصابة لكل 100 ألف شخص من السكان خلال 7 أيام الأسبوع الماضي، بدأ أمس الاثنين إغلاق عام، من المقرر أن يستمر حتى 13 ديسمبر المقبل.



وأثرت الإجراءات بالفعل على الاقتصاد النمساوي وتسببت في انخفاض المؤشر الأسبوعي للمعهد النمساوي للبحوث الاقتصادية، وفقا لرئيس المعهد جابرييل فيلبرماير.