رئيس البنك الإفريقي: السيسي سيقود قمة الكوميسا لمستويات رفيعة

أعرب رئيس البنك الإفريقي للتنمية أكينومي أديسينا، عن أمنياته للرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن النجاح في رئاسة قمة الكوميسا، مؤكدًا أن الرئيس السيسي سيقود الكوميسا لمستويات رفيعة.

وأضاف خلال كلمة ضمن فعاليات قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية «الكوميسا»، اليوم الثلاثاء، أن القيادة تتعلق بالقدرة على الرؤية بعيدة المدى، مشيدًا بما تقدمه قمة الكوميسا لصالح القارة السمراء.

وأشار إلى أن الوضع الذي تسببت فيه جائحة كورونا أظهر قيمة الاقتصادات الصغيرة التي نمت في الأنظمة الصحية التي واجهت الجائحة، مشددًا على أهمية التركيز على الرقمنة والدمج الإقليمي.

ونوه إلى أن عدم امتلاك معلومات كافية وتكنولوجيا معلوماتية، تجعل البنية التحتية الرقمية بعيدة عن متناول الملايين وبصفة خاصة المقيمين في المناطق المهمشة، مؤكدًا أن البنك يستثمر بكثافة في تنفيذ شبكات البنى التحتية الرقمية.

ولفت إلى أهمية امتلاك الدول القدرة على الحصول على خدمات التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات بأسعار رخيصة الثمن، مضيفًا أن التطبيقات الرقمية تساهم في تيسير الحياة للأشخاص ورفع كفاءة الأعمال وتحقيق الشمول والدمج المالي.

ويترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية «الكوميسا»، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات أعضاء التجمع.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن قمة تجمع الكوميسا التي تنعقد، صباح اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة تشهد تسلم مصر الرئاسة الدورية للتجمع، وإطلاق الرئيس لخطة العمل الإستراتيجية متوسطة المدى للفترة ٢٠٢١ - ٢٠٢٥ للكوميسا، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية.