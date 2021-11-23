 رئيسة سلوفاكيا تطالب بفرض إغلاق بعد تعرض المستشفيات لضغوط كبيرة - بوابة الشروق
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رئيسة سلوفاكيا تطالب بفرض إغلاق بعد تعرض المستشفيات لضغوط كبيرة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 - 10:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 - 10:06 م

طالبت رئيسة سلوفاكيا زوزانا كابوتوفا اليوم الثلاثاء بفرض إغلاق فوري في البلاد بسبب فيروس كورونا حيث أصبحت مستشفيات البلاد على شفا الانهيار بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة.

ولا تملك كابوتوفا سلطة إصدار مرسوم بالإغلاق، إلا أن صوتها له وزن لأنها، إلى حد كبير، السياسية الأكثر شعبية في البلاد، وفقا لاستطلاعات الرأي.

وقال أعضاء في الحزب الحاكم لوسائل الإعلام إنه يمكن توقع فرض قواعد أكثر صرامة غدا الأربعاء، إلا أنهم رفضوا تقديم تفاصيل، وتطالب كابوتوفا بإغلاق كامل للدولة بأكملها، وليس فقط للأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم بعد.

وقالت: "نحن حاليا أسوأ دولة في العالم عندما يتعلق الأمر بالإصابات الجديدة مقارنة بعدد السكان.. المستشفيات تقترب من قدرتها الاستيعابية القصوى وستضطر إلى تقليص الخدمات التي تقدمها، العاملون في المجال الصحي المنهكون يطلبون المساعدة، ولكن بدلا من تقديم الشكر لهم على تضحياتهم، فإنهم يتلقون تهديدات وإهانات".

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